Россиян предупредили об опасности оставлять себе найденный смартфон

Специалист объяснил, что бесхозный телефон может оказаться «невольным» взрывным устройством. Также аппарат мог кто-то подбросить в корыстных целях.

«Найденный телефон может содержать компрометирующую информацию, связанную, например, с наркоторговлей или другими преступлениями. В этом случае придётся доказывать полиции, что вы не имеете к этому отношения», — заявил эксперт.

Кроме того, «потерянное» устройство может содержать вредоносную программу, которая будет шпионить за человеком. А если ввести через заражённый смартфон платёжные данные, то можно потерять деньги.

Что касается вероятного взрыва, то он может случиться из-за плохой работы аккумулятора. Эксперт советует относить найденные телефоны в полицию, а не домой.