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Россиян предупредили об опасности оставлять себе найденный смартфон
Иногда лучше перебдеть
Специалист пресс-службы Роскачества рассказал, что найденный в общественном месте смартфон лучше не оставлять себе и вообще не брать в руки. Есть риск стать объектом интереса полиции или вовсе жертвой.
Специалист объяснил, что бесхозный телефон может оказаться «невольным» взрывным устройством. Также аппарат мог кто-то подбросить в корыстных целях.
«Найденный телефон может содержать компрометирующую информацию, связанную, например, с наркоторговлей или другими преступлениями. В этом случае придётся доказывать полиции, что вы не имеете к этому отношения», — заявил эксперт.
Кроме того, «потерянное» устройство может содержать вредоносную программу, которая будет шпионить за человеком. А если ввести через заражённый смартфон платёжные данные, то можно потерять деньги.
Что касается вероятного взрыва, то он может случиться из-за плохой работы аккумулятора. Эксперт советует относить найденные телефоны в полицию, а не домой.