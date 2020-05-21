Россиян стали интересовать более дешёвые смартфоны во время пандемии

В исследовании Яндекс.Маркета использовались данные о переходах пользователей в интернет-магазины. Специалисты сравнили десять самых популярных смартфонов февраля с апрельской «десяткой». В последний месяц большинство россиян находились в режиме самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

Эксперты увидели, что россияне в апреле чаще интересовались более дешёвыми моделями телефонов. К этому месяцу из топ-10 выбыли Samsung Galaxy S10e 6 ГБ+128 ГБ (средняя стоимость — около 45 тысяч рублей) и Galaxy A50 64 ГБ (средняя стоимость — около 17 тысяч рублей). Вместо них в рейтинге появились Galaxy A71 6 ГБ + 128 ГБ и Galaxy A10 с более низкой средней стоимостью — около 30 и 9 тысяч рублей соответственно.

Также в пресс-релизе сказано, что россияне в апреле предпочли iPhone 11 с 64 ГБ, а не со 128 ГБ, как в феврале.