Россиянам начали продавать новые iPhone

Предзаказ новинок начался в России 18 сентября. Это позже, чем, например, в США, где предварительные заказы стартовали уже 13 сентября. Тем не менее, россияне успели заказать за два дня достаточно много аппаратов. Ритейлеры отмечают повышенный спрос. В re:Store рассказали, что по сравнению с прошлогодними новинками от Apple, продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro показали тройной рост, а в «Связном» утверждают, что двойной.

О повышенном спросе говорят и представители «Билайн», «Мегафон» и «М.Видео-Эльдорадо». В последнем предзаказы на новые iPhone за первые сутки в 4 раза превысили уровень предзаказов прошлого года.

Также ритейлеры сообщили, что самой востребованной расцветкой iPhone Pro и iPhone Pro Max оказалась тёмно-зелёная. Что касается модели, то представители большинства торговых сетей отметили популярность iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с наибольшим объёмом памяти.

Магазины предупредили о возможном дефиците устройств отдельных моделей и расцветок.