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Сегодня в 12:18
Россиянам назвали правила хранения старого смартфона
Не стоит держать его полностью разряженным
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как правильно хранить старые смартфоны.
Специалист объяснил «Российской газете», что если телефон с аккумулятором внутри оставить хранить долгое время, он будет разряжаться. В будущем может возникнуть ситуация, что смартфон, который лежал полностью разряженным, вообще не удастся зарядить. Эксперт советует хранить устройства заряженными на 50-80%.
Более того, специалист рекомендовал избегать полного разряда «в ноль». Он отметил, что если батарея давно лежит на полке, нужно проверить, насколько сильно она разрядилась.
И ещё один совет от Кузьменко: не хранить аккумулятор там, где очень жарко или наоборот холодно. Это может привести к его механическому повреждению.