Россиянам назвали правила хранения старого смартфона

Специалист объяснил «Российской газете», что если телефон с аккумулятором внутри оставить хранить долгое время, он будет разряжаться. В будущем может возникнуть ситуация, что смартфон, который лежал полностью разряженным, вообще не удастся зарядить. Эксперт советует хранить устройства заряженными на 50-80%.

Более того, специалист рекомендовал избегать полного разряда «в ноль». Он отметил, что если батарея давно лежит на полке, нужно проверить, насколько сильно она разрядилась.

И ещё один совет от Кузьменко: не хранить аккумулятор там, где очень жарко или наоборот холодно. Это может привести к его механическому повреждению.