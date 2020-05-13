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Россиянам назвали правильные способы избавиться от ненужного смартфона
Просто так выбрасывать не стоит
Россиянам назвали правильные способы избавиться от ненужного смартфона. Просто так выкидывать устройство не стоит по нескольким причинам.
Об этом агентству «Прайм» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Он заявил, что старый смартфон обязательно нужно утилизировать. Во-первых, телефон сложно поддаётся переработке, а во-вторых, внутри него находится много производственных драгоценных металлов.
Наиболее оптимальный способ избавиться от смартфона — сдать его по программе трейд-ин в салонах сотовой связи или производителей. Эксперт уточнил, что такие акции проводятся не всегда. Их стоит выждать. Зато удастся не только сохранить природу, но и получить скидку на новый смартфон.
Также некоторые производители, в том числе Samsung и Apple, запустили просто программы утилизации устройств. Они принимают девайсы любых марок.