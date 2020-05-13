Россиянам назвали правильные способы избавиться от ненужного смартфона

Об этом агентству «Прайм» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Он заявил, что старый смартфон обязательно нужно утилизировать. Во-первых, телефон сложно поддаётся переработке, а во-вторых, внутри него находится много производственных драгоценных металлов.

Наиболее оптимальный способ избавиться от смартфона — сдать его по программе трейд-ин в салонах сотовой связи или производителей. Эксперт уточнил, что такие акции проводятся не всегда. Их стоит выждать. Зато удастся не только сохранить природу, но и получить скидку на новый смартфон.

Также некоторые производители, в том числе Samsung и Apple, запустили просто программы утилизации устройств. Они принимают девайсы любых марок.