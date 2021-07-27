Россиянам назвали признаки деградации аккумулятора смартфона

С «Российской газетой» беседовал Дмитрий Рябинин, директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group. По словам эксперта, аккумулятор смартфона в среднем теряет 20% своей ёмкости после 500 циклов зарядки. После примерно 2500 циклов зарядки батарея уже становится непригодной. Чтобы было яснее: при обычной интенсивности использования смартфона деградация аккумулятора будет незаметна в течение 18 месяцев после покупки.

А вот затем можно заметить следующее: быструю разрядку или потерю заряда, невозможность полной зарядки, иногда даже деформация корпуса. Эксперт отметил, что такие же вещи могут происходить и при работе энергоёмких приложений. Поэтому следует проверить их фоновую работу. Также есть утилиты для проверки аккумулятора — Accu Battery, dfndr battery и пр.