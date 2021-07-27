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Россиянам назвали признаки деградации аккумулятора смартфона

Обычно они появляются не ранее, чем через 18 месяцев после покупки
Эксперт объяснил, как понять, что аккумулятору смартфона скоро придёт конец.
Россиянам назвали признаки деградации аккумулятора смартфона

С «Российской газетой» беседовал Дмитрий Рябинин, директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group. По словам эксперта, аккумулятор смартфона в среднем теряет 20% своей ёмкости после 500 циклов зарядки. После примерно 2500 циклов зарядки батарея уже становится непригодной. Чтобы было яснее: при обычной интенсивности использования смартфона деградация аккумулятора будет незаметна в течение 18 месяцев после покупки.

А вот затем можно заметить следующее: быструю разрядку или потерю заряда, невозможность полной зарядки, иногда даже деформация корпуса. Эксперт отметил, что такие же вещи могут происходить и при работе энергоёмких приложений. Поэтому следует проверить их фоновую работу. Также есть утилиты для проверки аккумулятора — Accu Battery, dfndr battery и пр.