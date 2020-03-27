Россиянам оказался неинтересен флагманский смартфон Samsung со складным экраном

Как пишет издание «Ведомости», во второй половине февраля в России было продано чуть меньше 900 аппаратов. Стоит отметить, что Galaxy Z Flip компания предлагала в стране по цене 119 990 рублей, что конечно, очень дорого.

Всего за февраль в России было реализовано 2,15 млн смартфонов. Вообще Samsung заняла второе место по продажам в штуках — доля устройств компании на рынке составляет более 21%. Наиболее продаваемой моделью стала Galaxy A10 с 32 ГБ памяти — реализованы были более 73 тысяч аппаратов.