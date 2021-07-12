Россиянам пришлось покупать дорогие смартфоны из-за дефицита

В первом полугодии 2021 средняя цена проданного в России смартфона составила 23 700 рублей, по данным МТС. В «Связном» называют ту же цифру. В Tele2 рассказали, что средний чек от продажи смартфонов вырос на 34%.

Эксперты рассказали, что общий чек увеличился во многом из-за iPhone. Да и в целом средняя стоимость смартфонов в ценовой категории от 45 000 рублей выросла.

Некоторые специалисты считают, что россияне переключились на более дорогие смартфоны, так как более дешёвые перестали удовлетворять их потребности. Кроме того, у людей из-за коронавирусных ограничений появились свободные деньги. Другой эксперт объяснил ситуацию дефицитом комплектующих и увеличением себестоимости новых смартфонов.