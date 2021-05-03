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Сегодня в 18:49

Россиянам рассказали, что делать при потере смартфона

Нужно заранее принять меры
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, какие действия следует предпринять, если потерял смартфон.

Об этом Кузьменко беседовал с «Российской газетой». Во-первых, в случае потери телефона, нужно заблокировать банковскую карту, привязанную к номеру, заблокировать саму SIM-карту. Во-вторых, следует сделать выход со всех устройств в социальных сетях и других сервисах. Можно поменять пароли. Также стоит обратиться с заявлением в МВД.

Другой эксперт рассказал, как минимизировать ущерб от потери смартфона. Пока устройство на руках нужно настроить автоматическое резервное копирование данных, использовать сложный пароль и автоматическую блокировку экрана, можно установить максимальное предельное время, в течение которого смартфон может находиться в разблокированном состоянии. Эксперт советует использовать биометрию для входа в онлайн-банк. Вообще стоит пользоваться дополнительными факторами аутентификации. Ещё есть смысл отключить функцию запоминания паролей в приложениях и на сайтах с важной информацией.