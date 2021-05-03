Россиянам рассказали, что делать при потере смартфона

Об этом Кузьменко беседовал с «Российской газетой». Во-первых, в случае потери телефона, нужно заблокировать банковскую карту, привязанную к номеру, заблокировать саму SIM-карту. Во-вторых, следует сделать выход со всех устройств в социальных сетях и других сервисах. Можно поменять пароли. Также стоит обратиться с заявлением в МВД.

Другой эксперт рассказал, как минимизировать ущерб от потери смартфона. Пока устройство на руках нужно настроить автоматическое резервное копирование данных, использовать сложный пароль и автоматическую блокировку экрана, можно установить максимальное предельное время, в течение которого смартфон может находиться в разблокированном состоянии. Эксперт советует использовать биометрию для входа в онлайн-банк. Вообще стоит пользоваться дополнительными факторами аутентификации. Ещё есть смысл отключить функцию запоминания паролей в приложениях и на сайтах с важной информацией.