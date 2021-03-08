Россиянам рассказали, что не стоит хранить в смартфоне

Об этом он беседовал с RT. Эксперт рассказал, что тут можно придерживаться одного правила: всё, что вы готовы хранить в своём почтовом ящике в подъезде, можно хранить и в телефоне. Масалович отметил, что уровень защищённости данных на смартфоне схож с уровнем защищённости почтового ящика. По словам эксперта, хранить данные на серверах и компьютерах, смартфонах, подключённых к сети, нельзя. Лучший способ для хранения — удалённые носители».

Эксперт настоятельно рекомендует не оставлять в телефоне таблички с паролями и учётными данными. Также он посоветовал использовать разные пароли на разных сервисах. Кроме того, стоит их почаще менять.

Ещё специалист посоветовал завести карту для текущих расчётов с небольшой суммой, не ставить нигде галочку «Запомнить меня», не хранить на устройстве сканы паспорта.

«На современных смартфонах сейчас есть функции, которые позволяют хоть чуть-чуть вас спрятать: например, во всех новых версиях, на всех платформах есть галочка «Динамический сменный MAC-адрес», её надо ставить и при этом отключать Bluetooth», — добавил эксперт.