Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при покупке нового iPhone

«Лаборатория Касперского» обнаружила десятки поддельных сайтов, на которых iPhone предлагается по выгодной цене. Ссылки на такие ресурсы, в основном, распространяются в мессенджерах. Если же перейти на фишинговый сайт, то на смартфон может даже загрузиться вирус, который украдёт платёжные данные пользователя.

В итоге список рекомендаций от Роскачества выглядит так: