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Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при покупке нового iPhone
Мошенники активизировались
Специалисты Роскачества рассказали, что ещё до выхода в продажу новых iPhone 12 преступники создали мошеннические сайты с целью обмануть фанатов Apple. Эксперты дали советы, как не нарваться на мошенников при покупке смартфона.
«Лаборатория Касперского» обнаружила десятки поддельных сайтов, на которых iPhone предлагается по выгодной цене. Ссылки на такие ресурсы, в основном, распространяются в мессенджерах. Если же перейти на фишинговый сайт, то на смартфон может даже загрузиться вирус, который украдёт платёжные данные пользователя.
В итоге список рекомендаций от Роскачества выглядит так:
- покупать iPhone онлайн нужно только у официальных партнёров Apple, которые перечислены на сайте https://www.apple.com/ru/iphone/buy/, и в проверенных магазинах;
- не заказывать ничего на сайтах, которые распространяют через мессенджеры;
- проверять, какие модели предлагают;
- проверять адрес сайта и наличие шифрования (https), не выключать антивирус;
- для онлайн-покупок использовать отдельную банковскую карту.