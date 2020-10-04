Россиянам рассказали, как правильно дезинфицировать смартфон

В «Российской газете» отметили, что коронавирус может жить несколько дней при комнатной температуре на стекле, керамике и пластике. Эксперт заявил, что смартфон нуждается в регулярной дезинфекции, ведь устройство везде носят с собой, берут его грязными руками и подносят к лицу.

Специалисты сообщил, что лучше всего для дезинфекции смартфона подходят чистящие салфетки (с 70-процентным содержанием спирта). Ими можно протирать дисплей и корпус, не затрагивая разъёмы.

Если смартфон находится в защитном чехле, последний тоже нужно постоянно чистить. Для дезинфекции можно использовать воду, мыло и тряпочку. Перед чисткой чехол следует снять со смартфона и затем просушить его, прежде чем надеть обратно.