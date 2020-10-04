Телефоны
Сегодня 16:43
Россиянам рассказали, как правильно дезинфицировать смартфон
Про чехол тоже не нужно забывать
Из-за пандемии коронавирусной инфекции людей стали призывать к тому, чтобы они очищали свои смартфоны. Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества рассказал россиянам, как правильно дезинфицировать устройство.
В «Российской газете» отметили, что коронавирус может жить несколько дней при комнатной температуре на стекле, керамике и пластике. Эксперт заявил, что смартфон нуждается в регулярной дезинфекции, ведь устройство везде носят с собой, берут его грязными руками и подносят к лицу.
Специалисты сообщил, что лучше всего для дезинфекции смартфона подходят чистящие салфетки (с 70-процентным содержанием спирта). Ими можно протирать дисплей и корпус, не затрагивая разъёмы.
Если смартфон находится в защитном чехле, последний тоже нужно постоянно чистить. Для дезинфекции можно использовать воду, мыло и тряпочку. Перед чисткой чехол следует снять со смартфона и затем просушить его, прежде чем надеть обратно.