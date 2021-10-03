Россиянам рассказали, как правильно использовать смартфон зимой

Маляревский отметил, что любой гаджет рассчитан на определённый температурный режим. Самой чувствительной частью устройства является батарея. Нельзя допускать её переохлаждения. Батарея может и не взорваться при выходе за границы рабочего диапазона температур, но её эффективность может снизиться.

При этом перегревать смартфон тоже не стоит. Поэтому нельзя оставлять его рядом с нагревательным прибором. Батарея может даже потечь и «убить» всю электронику смартфона.

Маляревский посоветовал зимой хранить устройство не во внешнем, а во внутреннем кармане одежды. Также стоит изучить инструкцию к смартфону, чтобы узнать его ограничения.