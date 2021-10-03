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Россиянам рассказали, как правильно использовать смартфон зимой

Нельзя допускать воздействия экстремальных температур
Обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский рассказал радио Sputnik, как следует пользоваться смартфоном в холодное время года, чтобы не навредить аппарату.
Россиянам рассказали, как правильно использовать смартфон зимой

Маляревский отметил, что любой гаджет рассчитан на определённый температурный режим. Самой чувствительной частью устройства является батарея. Нельзя допускать её переохлаждения. Батарея может и не взорваться при выходе за границы рабочего диапазона температур, но её эффективность может снизиться.

При этом перегревать смартфон тоже не стоит. Поэтому нельзя оставлять его рядом с нагревательным прибором. Батарея может даже потечь и «убить» всю электронику смартфона.

Маляревский посоветовал зимой хранить устройство не во внешнем, а во внутреннем кармане одежды. Также стоит изучить инструкцию к смартфону, чтобы узнать его ограничения.