Россиянам рассказали, как правильно использовать смартфон зимой

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Россиянам рассказали, как правильно использовать смартфон зимойНельзя допускать воздействия экстремальных температур
Обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский рассказал радио Sputnik, как следует пользоваться смартфоном в холодное время года, чтобы не навредить аппарату.
Маляревский отметил, что любой гаджет рассчитан на определённый температурный режим. Самой чувствительной частью устройства является батарея. Нельзя допускать её переохлаждения. Батарея может и не взорваться при выходе за границы рабочего диапазона температур, но её эффективность может снизиться.
При этом перегревать смартфон тоже не стоит. Поэтому нельзя оставлять его рядом с нагревательным прибором. Батарея может даже потечь и «убить» всю электронику смартфона.
Маляревский посоветовал зимой хранить устройство не во внешнем, а во внутреннем кармане одежды. Также стоит изучить инструкцию к смартфону, чтобы узнать его ограничения.