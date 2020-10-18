Россиянам рассказали, как правильно купить подержанный iPhone

В первую очередь, специалисты советуют не рассматривать сомнительные объявления, в которых смартфон предлагают по слишком сниженной цене. Такое устройство может оказаться просто сломанным. В целом, можно попробовать купить восстановленный смартфон в магазине подержанных телефонов.

При выборе устройства эксперты советуют пойти на товарный агрегатор, чтобы посмотреть смартфоны по совокупности желаемых характеристик и бюджету. Это, например, AliExpress или Яндекс.Маркет. Также специалисты рекомендуют читать отзывы к моделям.

Иногда непосредственно уценённый смартфон можно найти на Яндекс.Маркете. Также товар можно искать на «Авито». Однако в специализированных офлайн-магазинах можно рассчитывать на то, что телефон перед продажей протестировали, и он исправен. Кроме того, такие магазины могут даже дать гарантию. При покупке на радиорынках и с рук на такое рассчитывать не приходится.

На «Авито» эксперты рекомендуют обращать внимание на дату регистрации продавца на сайте. Если он зарегистрировался за день или в тот же день, когда выложил объявление, то это, скорее всего, мошенник.

«После того, как вы отобрали несколько объявлений, договоритесь о встрече. Предложения выслать телефон сразу, отбрасывайте, б/у телефоны покупать надо очно», — говорит эксперт.

На встрече следует тщательно осмотреть устройство. Если телефон выглядит как новый, то он в 90% случаев восстановленный. У владельца нужно спросить, ремонтировал ли он смартфон. Также следует проверить, работает ли SIM-карта: сбросить телефон до заводских настроек, провести первоначальную настройку телефона и позвонить кому-нибудь. Для айфонов также советуют проверить работу сканера отпечатков пальцев и Face ID.