Россиянам рассказали, как за раз освободить много места на смартфоне

Автор материала отметил, что сделать это просто. Нужно в приложении Telegram зайти в меню «Настройки», выбрать «Использование памяти», нажать и посмотреть, сколько места занимают все медиафайлы, полученные и отправленные через мессенджер. Затем следует нажать «очистить кэш Telegram». После этого произойдёт автоматическое удаление.

Алгоритм действий для WhatsApp аналогичен. Следует перейти в настройки, выбрать «Данные и Хранилище», а затем нажать управление хранилищем. WhatsApp может даже показать чаты, от которых хранится больше всего данных. Эти данные можно удалить вручную или же избавиться от чата целиком.