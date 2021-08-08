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Россиянам рассказали, как за раз освободить много места на смартфоне

Совет может пригодиться любому
«Российская газета» дала совет по очистке памяти на смартфоне. Стоит проверить, сколько места занимают данные мессенджеров WhatsApp и Telegram.
Россиянам рассказали, как за раз освободить много места на смартфоне

Автор материала отметил, что сделать это просто. Нужно в приложении Telegram зайти в меню «Настройки», выбрать «Использование памяти», нажать и посмотреть, сколько места занимают все медиафайлы, полученные и отправленные через мессенджер. Затем следует нажать «очистить кэш Telegram». После этого произойдёт автоматическое удаление.

Алгоритм действий для WhatsApp аналогичен. Следует перейти в настройки, выбрать «Данные и Хранилище», а затем нажать управление хранилищем. WhatsApp может даже показать чаты, от которых хранится больше всего данных. Эти данные можно удалить вручную или же избавиться от чата целиком.