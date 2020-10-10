Россиянам рассказали, когда следует отключать мобильный интернет на смартфоне

Как сообщила агентству «Прайм» специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова, на расход трафика стоит обращать внимание почаще. Повышенные значения должны заставить пользователя задуматься, не попал ли на смартфон зловред.

Также Боровикова посоветовала установить лимит на использование мобильного трафика. Это можно сделать в настройках любого смартфона. Благодаря этой функции будет проще обнаружить вирус. Специалист отметила, что для того, чтобы предотвратить вредоносные действия, стоит отключить мобильную передачу данных, вынуть из телефона SIM-карту и проверить устройство антивирусом, используя подключение по Wi-Fi. Ведь антивирусы «без интернета также работают с трудом».