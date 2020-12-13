Россиянам рассказали, можно ли спать рядом со смартфоном

По словам специалиста, в том, что телефон лежит рядом с владельцем, пока он спит, нет ничего плохого. Нет никаких исследований, которые бы доказывали, что излучение устройства влияет на организм.

Эксперт советует не смотреть долго в экран смартфона перед сном. Это вредно и для зрения, и для психики. Дело в том, что при потреблении информации с экрана нервная система может волноваться, а свечение дисплея может влиять на выработку гормона сна. То есть долгое «залипание» в смартфон вечером способно вызвать нарушения сна. Лучше всего оставить телефон в стороне за час до сна.

Помимо этого эксперт порекомендовал не оставлять смартфон на зарядке всю ночь.