Россиянам рассказали, о чём не следует говорить рядом со смартфоном

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Сегодня в 13:06
Россиянам рассказали, о чём не следует говорить рядом со смартфономМало ли, кто-то прослушивает
Журналисты «Прайм» обеспокоились знакомой многим ситуацией: бывает что-то обсудишь рядом с телефоном, а потом тебе начинает попадаться соответствующая реклама. За разъяснениями отправились к управляющему партнёру коммуникационного агентства B&C Марк Шерман, и он дал несколько советов.
Специалист отметил, что нет никаких доказательств ведущейся смартфонами прослушки. Однако он всё равно порекомендовал не обсуждать рядом с телефоном конфиденциальную информацию. В частности, эксперт не советует говорить о финансовых историях, озвучивать суммы сделок, наличных денег или даже счёта.
Шерман считает, что мошенники могут украсть эти данные. Кроме того, может вестись промышленный шпионаж. Если, например, вы предприниматель и ведёте переговоры с клиентом или партнёром по телефону, то конкуренты, прослушав это, могут увести клиента.