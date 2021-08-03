Россиянам рассказали, о чём не следует говорить рядом со смартфоном

Специалист отметил, что нет никаких доказательств ведущейся смартфонами прослушки. Однако он всё равно порекомендовал не обсуждать рядом с телефоном конфиденциальную информацию. В частности, эксперт не советует говорить о финансовых историях, озвучивать суммы сделок, наличных денег или даже счёта.

Шерман считает, что мошенники могут украсть эти данные. Кроме того, может вестись промышленный шпионаж. Если, например, вы предприниматель и ведёте переговоры с клиентом или партнёром по телефону, то конкуренты, прослушав это, могут увести клиента.