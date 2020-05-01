Россиянам рассказали о рисках покупки смартфонов у неофициальных продавцов

Об этом рассуждал директор «Кселла» Алексей Буянов. По его словам, такие телефоны могут попасть в «чёрный список» производителя или оператора связи. Чтобы этого не случилось, при покупке надо проверить IMEI-код устройства.

Как сообщил Буянов, Samsung, например, имеет отработанную систему блокировки девайсов, которые находятся в «чёрном списке». После блокировки смартфон становится абсолютно нефункциональным.

Эксперт также напомнил, что уже существуют планы по борьбе с нелегальными устройствами. В частности, власти хотят ввести систему сертификации телефонов через привязку у операторов IMEI-кода к контракту абонента.

Отметим, что «серыми» называют смартфоны, которые не проходили через таможню при въезде в страну, а их дистрибьюторы не отчитывались перед службами и не отдавали устройства на экспертизу.