Россияне боятся остаться без телефона больше, чем без денег

Если бы можно было поставить батарею побольше, не делая телефон толще, тяжелее и дороже, то 59,3% выбрали бы 7000 мА·ч и более, а 76% — от 6000 мА·ч.

При этом только 22,3% участников опроса к концу дня имеют комфортный запас заряда. Остальные либо сидят «на нуле», либо специально экономят энергию, либо вынуждены подзаряжаться в течение дня. Почти половина (46,6%) ставят телефон на зарядку дважды в день или чаще.

71% опрошенных так или иначе пользуются внешними аккумуляторами. А 67% хотя бы иногда заряжают телефон «на всякий случай», даже когда заряда ещё много.

Две трети пользователей (67,3%) столкнулись с нехваткой автономности из-за износа аккумулятора в первые три года службы телефона. Зато при серьёзной деградации 45,2% предпочитают купить новый телефон, а не менять батарею в старом.