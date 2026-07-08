Телефоны
Опубликовано 08 июля 2026, 17:23
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Россияне боятся остаться без телефона больше, чем без денег

Опрос
Почти половина опрошенных realme жителей России (48,7%) признались, что оказаться в незнакомом городе с разряженным смартфоном для них так же страшно или даже страшнее, чем остаться без денег. Мнения получены от 1000 пользователей смартфонов realme.
Россияне боятся остаться без телефона больше, чем без денег

© realme

Если бы можно было поставить батарею побольше, не делая телефон толще, тяжелее и дороже, то 59,3% выбрали бы 7000 мА·ч и более, а 76% — от 6000 мА·ч.

При этом только 22,3% участников опроса к концу дня имеют комфортный запас заряда. Остальные либо сидят «на нуле», либо специально экономят энергию, либо вынуждены подзаряжаться в течение дня. Почти половина (46,6%) ставят телефон на зарядку дважды в день или чаще.

71% опрошенных так или иначе пользуются внешними аккумуляторами. А 67% хотя бы иногда заряжают телефон «на всякий случай», даже когда заряда ещё много.

Две трети пользователей (67,3%) столкнулись с нехваткой автономности из-за износа аккумулятора в первые три года службы телефона. Зато при серьёзной деградации 45,2% предпочитают купить новый телефон, а не менять батарею в старом.

Источник:realme
Автор:Максим Многословный
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