Россияне купили 7 миллионов телевизоров за 2025 г.: Samsung и LG не в топе

Также высокий спрос был на телевизоры Hisense, Xiaomi и TCL. Если смотреть на продажи в денежном выражении, в лидерах также Haier, Samsung, TCL и Hisense. Покупатели всё чаще выбирают телевизоры с более качественной картинкой и поддержкой умного дома.

Самыми популярными стали модели среднего ценового сегмента. Около трети продаж пришлось на устройства стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. При этом более половины покупателей выбрали телевизоры дороже 20 тысяч рублей.

Наибольший спрос традиционно наблюдался зимой и во время крупных распродаж. В 2025 году пик продаж пришёлся на январь, ноябрь и декабрь, а также на начало лета.

Среди операционных систем лидирует Android / Google TV — около 44% рынка. Российские платформы заняли более четверти продаж.