Главная причина замены — устаревание и снижение производительности (53%), далее идут поломки (23%) и выход новых моделей с улучшениями (15%). Большинство покупателей выбирают смартфоны в ценовом диапазоне до 30 тысяч рублей. Лишь 15% готовы потратить больше 80 тысяч. При выборе важны надёжность, удобство и время работы от батареи, а современные функции с искусственным интеллектом пока не играют большой роли.

Покупатели всё чаще изучают обзоры и сравнивают модели — 62% читают информацию перед покупкой, 40% предпочитают знакомые бренды. Самые популярные марки — Samsung, Apple и Xiaomi.

Старые телефоны россияне редко выбрасывают: 30% хранят их дома, 27% используют как запасные, 22% отдают знакомым, и только 4% утилизируют.

При покупке смартфона 34% россиян используют рассрочку или кредит, остальные платят сразу. Большинство ждут, что телефон прослужит минимум пять лет без поломок.