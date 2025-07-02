Телефоны
Опубликовано 02 июля 2025, 22:38
1 мин.

Россияне меняют смартфоны раз в три года — анализ М. Видео-Эльдорадо

В среднем
М. Видео-Эльдорадо вместе с «Эльдоблогом» провела опрос 12 700 россиян и выяснила, как часто они меняют смартфоны и на что обращают внимание при покупке. Большинство — 68% — обновляют телефоны раз в три года или реже, при этом 43% используют один и тот же смартфон больше трёх лет. Лишь 9% меняют устройство каждый год.
Россияне меняют смартфоны раз в три года — анализ М. Видео-Эльдорадо

© Ferra.ru

Главная причина замены — устаревание и снижение производительности (53%), далее идут поломки (23%) и выход новых моделей с улучшениями (15%). Большинство покупателей выбирают смартфоны в ценовом диапазоне до 30 тысяч рублей. Лишь 15% готовы потратить больше 80 тысяч. При выборе важны надёжность, удобство и время работы от батареи, а современные функции с искусственным интеллектом пока не играют большой роли.

Покупатели всё чаще изучают обзоры и сравнивают модели — 62% читают информацию перед покупкой, 40% предпочитают знакомые бренды. Самые популярные марки — Samsung, Apple и Xiaomi.

Старые телефоны россияне редко выбрасывают: 30% хранят их дома, 27% используют как запасные, 22% отдают знакомым, и только 4% утилизируют.

При покупке смартфона 34% россиян используют рассрочку или кредит, остальные платят сразу. Большинство ждут, что телефон прослужит минимум пять лет без поломок.

Источник:М.Видео-Эльдорадо
Автор:Максим Многословный
Теги:
#«Эльдорадо»
,
#смартбук
,
#опрос
,
#смартфон