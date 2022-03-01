Россияне начали активно скупать айфоны, не дожидаясь повышения цен

Телефоны
Сегодня в 18:44
1 мин.
Россияне начали активно скупать айфоны, не дожидаясь повышения ценУже скоро их будет не купить по старой стоимости
Ритейлеры рассказали журналистам, что россияне стали активнее скупать iPhone по старым ценам, не дожидаясь пока те вырастут в цене. Уже вчера пользователи заметили, что магазины стали предлагать айфоны по цене на 30% выше из новых поставок.
Как отметил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин, iPhone 13 Pro с самого начала был в дефиците из-за высокого спроса. Теперь же наложилось историческое падение рубля. По словам представителя ритейлера, в период с 23 по 25 февраля относительно 16-18 февраля текущего года спрос на смартфоны увеличился на 30%. Что касается поставок, то идёт рабочий процесс с уточнением графика.
В «М.Видео» сказали, что тоже видят высокий спрос на айфоны, особенно на некоторые модели и цветовые решения.
Источник: «Прайм»/«РИА Новости»