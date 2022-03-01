Россияне начали активно скупать айфоны, не дожидаясь повышения цен

Как отметил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин, iPhone 13 Pro с самого начала был в дефиците из-за высокого спроса. Теперь же наложилось историческое падение рубля. По словам представителя ритейлера, в период с 23 по 25 февраля относительно 16-18 февраля текущего года спрос на смартфоны увеличился на 30%. Что касается поставок, то идёт рабочий процесс с уточнением графика.

В «М.Видео» сказали, что тоже видят высокий спрос на айфоны, особенно на некоторые модели и цветовые решения.