Россияне начали чаще менять старые смартфоны на новые с доплатой

За последний год, количество смартфонов, проданных по трейд-ин в «Связном», увеличилось в шесть раз. Так, за это время покупатели обменяли с доплатой 180 тысяч устройств. Интересно, что обменивали чаще всего смартфоны от Samsung и Apple.

В магазинах «М.Видео – Эльдорадо» ситуация похожая. По словам представителей, продажи по трейд-ин выросли за год даже больше чем в 6 раз. В салонах МТС — в четыре раза, а в салонах «Вымпелкома» — в десятки раз.

Как рассказывают представители магазинов, скидка при покупке нового смартфона по трейд-ин может достигать 30–40%. Всё зависит от модели и состояния старого аппарата. А устройства премиум-класса в хорошем состоянии можно и вовсе обменять на бюджетную модель, ничего не доплачивая.

Также эксперты отметили, что люди начинают чаще обменивать старые смартфоны, когда на рынок выходят новые флагманы от Apple, Samsung или Huawei.