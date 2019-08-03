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Россияне начали чаще менять старые смартфоны на новые с доплатой

В 6 раз
В России набирает популярность покупка смартфонов через трейд-ин, то есть обмен старых на новые с доплатой. Как говорят эксперты, люди ищут выгоду и не хотят прилагать дополнительных усилий для самостоятельной продажи аппаратов.

За последний год, количество смартфонов, проданных по трейд-ин в «Связном», увеличилось в шесть раз. Так, за это время покупатели обменяли с доплатой 180 тысяч устройств. Интересно, что обменивали чаще всего смартфоны от Samsung и Apple.

В магазинах «М.Видео – Эльдорадо» ситуация похожая. По словам представителей, продажи по трейд-ин выросли за год даже больше чем в 6 раз. В салонах МТС — в четыре раза, а в салонах «Вымпелкома» — в десятки раз.

Как рассказывают представители магазинов, скидка при покупке нового смартфона по трейд-ин может достигать 30–40%. Всё зависит от модели и состояния старого аппарата. А устройства премиум-класса в хорошем состоянии можно и вовсе обменять на бюджетную модель, ничего не доплачивая.

Также эксперты отметили, что люди начинают чаще обменивать старые смартфоны, когда на рынок выходят новые флагманы от Apple, Samsung или Huawei.

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