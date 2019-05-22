Россияне начали массово избавляться от своих смартфонов Huawei

Подъём был зафиксирован 20 мая. Помимо этого, люди стали на 7% реже искать на «Юле» объявления о продаже телефонов Huawei. Уменьшилось даже количество запросов по наиболее популярным среди пользователей сервиса устройствам от суббренда Honor, на которые обычно приходится 60% поисков. Пока лидерами по запросам среди моделей китайского производителя на «Юле» остаются Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.

Напомним, на прошлой неделе Министерство торговли США заявило, что внесло Huawei в чёрный список. После этого от сотрудничества с китайцами стали отказываться крупные IT-компании, в том числе Google. Теперь Huawei не имеет права использовать операционную систему Android в своих новых устройствах.