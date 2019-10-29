Россияне начали переходить с iPhone на дешёвые смартфоны

Так, летом 2018 в пятёрку лидеров по поисковым запросам входил iPhone 6s с 64 ГБ. В этом же году смартфоны Apple не попали даже в десятку. Гораздо популярнее среди пользователей стали устройства от Samsung, Honor и Xiaomi.

В пресс-релизе Price.ru сказано, что летом каждый второй смартфон, который россияне искали в интернете, выпускался компанией Samsung. Первые три места в рейтинге заняли модели Galaxy A10 (около 9288 рублей), Galaxy S8 (21 869 рублей) и Galaxy A50 с 64 ГБ (17 575 рублей).

Также у россиян популярны относительно новые смартфоны Honor 10i со 128 ГБ (17 369 рублей), Honor 10 Lite с 64 ГБ (14 256 рублей) и Xiaomi Redmi Note 7 с 64 ГБ (14 076 рублей).