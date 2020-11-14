Россияне начали перепродавать новые iPhone по завышенной цене

Сообщается, что новые айфоны появились на сайте объявлений в первые же часы после старта продаж.

На момент публикации новости, iPhone 12 mini в Петербурге на «Авито» предлагают примерно на 5 тысяч дороже. Цены в магазине на него стартуют с 69 990 рублей. iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ можно найти за 150 тысяч рублей, что на 10 тысяч дороже, чем в магазине.

«РИА Новости» напоминает, что на сервисах объявлений продавали и места в очереди за смартфонами.