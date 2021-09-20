Россияне начали продавать места в очереди за новыми айфонами

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Россияне начали продавать места в очереди за новыми айфонамиГотовы отстоять ночь за вас
Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что на сайте объявлений «Авито» появились посты с предложением постоять в очереди за новыми айфонами. Цены на услугу выглядят неадекватными.
Дороже всего стоят услуги, подразумевающие ночёвку в очереди 21 сентября — 140 тысяч рублей. 22 сентября услуга станет чуть дешевле — 110 тысяч рублей, а 23-го — в 80 тысяч рублей. Цены, впрочем, варьируются. Есть и предложения за 50 тысяч рублей. Некоторые авторы объявлений готовы обсудить условия оплаты в личных сообщениях.
Как отмечают журналисты, такая услуга является традиционным способом заработать для предприимчивых москвичей. Однако объявления об очередях встречаются и для других городов России. В Красноярске, например, устанавливают цену в 100 рублей.