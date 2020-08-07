Россияне начали скупать 5G-смартфоны ещё до постройки подходящих сетей

Только в июне россияне купили более 20 тысяч смартфонов с поддержкой 5G на сумму 1,2 млрд рублей, пишет издание «Ведомости». В целом, такие гаджеты заняли 3% рынка всех смартфонов в России в денежном выражении и около 1% — в натуральном.

Журналисты уточнили, что массовая продажа 5G-смартфонов в стране началась в феврале. К июню в России продаётся 20 моделей таких устройств. В МТС сообщили, что самые популярные среди них — Honor 30S, Samsung Galaxy S20 Ultra, Honor 30 Pro+, Huawei P40 Pro и Honor View 30 Pro.

Что интересно, средняя цена 5G-смартфона в июне составила 56 тысяч рублей.

Отметим, что пока в России сети 5G недоступны массовому пользователю. Для сетей так и не выделили необходимые частоты.