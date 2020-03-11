Россияне начали скупать смартфоны из-за эпидемии коронавируса

Если быть точнее, то продажи выросли на 19,5%. Всего в России в январе было продано более трёх миллионов смартфонов. Об этом журналистам рассказали в компании, которая является партнёром нескольких производителей электроники.

В деньгах рынок в январе вырос на 23%. Всего продажи смартфонов принесли 50,4 млрд рублей. Представительница «М.видео-Эльдорадо» рассказала, что так быстро продажи в январе-феврале не росли уже несколько лет. Журналисты назвали это аномалией.

Интересно, что большинство других категорий электроники показали динамику роста, аналогичную той, что была в начале прошлого года. По мнению гендиректора Telecom Daily, рост продаж смартфонов можно объяснить ожиданиями перебоев с поставками электроники из-за эпидемии коронавируса.