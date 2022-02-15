Россияне начали скупать смартфоны из-за угрозы санкций США

Так, на Ozon продажи смартфонов за январь выросли на 50% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. На «AliExpress Россия» показатели в штуках увеличились на 60%. Другие магазины тоже говорят о росте, хоть и не таком сильном.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что высокий спрос на смартфоны объясняется нестабильной геополитической ситуацией. Ранее появилась информация о том, что США могут ввести санкции на импорт техники в Россию.

Другой аналитик из Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что покупатели опасаются кризиса, из-за которого смартфоны могут оказаться менее доступными и подорожать. Представители торговли же считают, что на продажи в январе повлияли прошлый дефицит и отложенный спрос.