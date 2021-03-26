Россияне начали терять интерес к покупке смартфонов в 2021 году

По информации «Связного», продажи смартфонов снизились на 11% в натуральном выражении. Всего в первом квартале 2021 было реализовано около 6,8 млн гаджетов на сумму 156,3 млрд рублей.

Что любопытно, хоть в натуральном выражении показатели и снизились, по выручке прирост относительно первого квартала 2020 года составил 22%. Средняя цена покупки смартфона равна 23 100 рублям.

Стоит учитывать, что в 2020 году россияне купили рекордное количество смартфонов. Всего было продано 31,5 млн штук на сумму 570 млрд рублей.