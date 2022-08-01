Россияне не перестали покупать iPhone в прежних количествах даже без Apple Pay

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Россияне не перестали покупать iPhone в прежних количествах даже без Apple PayА мы давно подозревали, что не в функциональности дело
Аналитики рассказали, что продажи iPhone на Ozon за год не снизились. И это несмотря на то, что на смартфонах Apple в РФ теперь не работает бесконтактная оплата (Apple Pay), а оплачивать сервисы российскими картами невозможно.
При этом общее число продаж смартфонов выросло, но в основном за счёт смартфонов из Азии. На Wildberries в июне 2022 года количество продаж выросло в два раза. Лидером был бренд Xiaomi. На Ozon в июне 2022 года общие продажи смартфонов выросли. Что касается популярных брендов, то на первом месте оказался Xiaomi с выручкой 550 млн, что почти в 8 раз больше, чем в прошлом году. На втором месте была Apple с выручкой 337 млн.