Россияне не перестали покупать iPhone в прежних количествах даже без Apple Pay

А мы давно подозревали, что не в функциональности дело

Аналитики рассказали, что продажи iPhone на Ozon за год не снизились. И это несмотря на то, что на смартфонах Apple в РФ теперь не работает бесконтактная оплата (Apple Pay), а оплачивать сервисы российскими картами невозможно.