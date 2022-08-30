Россияне перешли на китайские смартфоны: продажи устройств выросли в 2-3,5 раза

Россияне перешли на китайские смартфоны: продажи устройств выросли в 2-3,5 разаТому есть несколько причин
В Tele2 сообщили, что в июле продажи Realme увеличились на 242%, Tecno — на 130% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Лидером рынка осталась Xiaomi, чья доля составляет 48%. Она выросла с прошлого года — было 42%.
По информации «М.Видео-Эльдорадо», в целом смартфоны китайских брендов в июле заняли около 70% штучных продаж. В прошлом году показатель составляет примерно 53%. В штуках в июле россияне купили около 1,75 млн китайских смартфонов. Ассортимент устройств расширился также за счёт брендов POCO и Infinix.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что Realme сегодня — самый сильный бренд-дискаунтер на российском рынке. По его словам, рост доли китайских смартфонов — это общемировая тенденция.
Единственным исключением можно назвать рынок США, где доля американских производителей Apple и Google (Pixel) аномально высока, китайских производителей пускают на рынок неохотно. Но третье место удерживает Motorola, у которой мобильное подразделение принадлежит китайской Lenovo.
Харитонов также добавил, что на российском рынке, как и в других странах, с каждым годом становится всё больше китайских брендов, поэтому конкуренция обостряется. А вот iPhone, как он утверждает, теряют в РФ популярность из-за введённых ограничений. У Samsung новые модели тоже не кажутся интересными.