Россияне перешли на китайские смартфоны: продажи устройств выросли в 2-3,5 раза

В Tele2 сообщили, что в июле продажи Realme увеличились на 242%, Tecno — на 130% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Лидером рынка осталась Xiaomi, чья доля составляет 48%. Она выросла с прошлого года — было 42%.

По информации «М.Видео-Эльдорадо», в целом смартфоны китайских брендов в июле заняли около 70% штучных продаж. В прошлом году показатель составляет примерно 53%. В штуках в июле россияне купили около 1,75 млн китайских смартфонов. Ассортимент устройств расширился также за счёт брендов POCO и Infinix.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что Realme сегодня — самый сильный бренд-дискаунтер на российском рынке. По его словам, рост доли китайских смартфонов — это общемировая тенденция.