Россияне перестали покупать защитные стекла вместе со смартфоном

Опубликовано 20 февраля 2026, 10:001 мин.
Россияне перестали покупать защитные стекла вместе со смартфономЧто при этом покупают чаще всего
Аналитики МТС выяснили, какие доп. товары и аксессуары россияне предпочитают приобретать сразу при покупке нового смартфона. Есть неожиданные «моменты» в результатах.
Оказалось, что 82% покупателей не ограничиваются только телефоном. По сравнению с 2024 годом количество таких покупок выросло на 26%.
Чаще всего вместе с мобильным устройством люди берут адаптеры питания, зарядные кабели и портативные аккумуляторы. На них приходится почти четверть всех «сопутствующих покупок».
В топе доп. покупок, но с более скромными показателями, также оказались наушники (8%) и защитные аксессуары — чехлы и защитные стекла (всего 6%).
Чаще всего зарядные устройства и пауэрбанки приобретают владельцы смартфонов Apple, Samsung и HUAWEI.