Россияне перестали покупать защитные стекла вместе со смартфоном

Оказалось, что 82% покупателей не ограничиваются только телефоном. По сравнению с 2024 годом количество таких покупок выросло на 26%.

Чаще всего вместе с мобильным устройством люди берут адаптеры питания, зарядные кабели и портативные аккумуляторы. На них приходится почти четверть всех «сопутствующих покупок».

В топе доп. покупок, но с более скромными показателями, также оказались наушники (8%) и защитные аксессуары — чехлы и защитные стекла (всего 6%).

Чаще всего зарядные устройства и пауэрбанки приобретают владельцы смартфонов Apple, Samsung и HUAWEI.