Россияне покупают всё больше 5G-смартфонов, несмотря на отсутствие сетей

По данным «М.Видео-Эльдорадо», с января по сентябрь 2020 года в России было продано около 160 тысяч 5G-смартфонов. Это пока составляет лишь 1% от продаж всех устройств на рынке в штуках. Однако рост всё равно значительный.

Сейчас, как пишет «Коммерсант», на российском рынке доступно более 30 моделей 5G-смартфонов. Дальнейший рост спроса на подобные устройства ожидают в скором времени за счёт выхода новых iPhone 12.

Важно то, что в России нет коммерческих сетей пятого поколения. И когда они появятся, неизвестно. Операторы связи не имеют доступа к нужному диапазону частот 3,4–3,8 ГГц. Ещё одна загвоздка в том, что Совбез хочет использовать для 5G только отечественное оборудование.