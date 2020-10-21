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Россияне покупают всё больше 5G-смартфонов, несмотря на отсутствие сетей
И когда они появятся, неясно
В сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» подсчитали, что в России спрос на 5G-смартфоны утраивается каждый квартал. Это любопытно потому, что в стране стандарт 5G недоступен: сети не обновляют из-за отсутствия доступа к необходимым частотам.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», с января по сентябрь 2020 года в России было продано около 160 тысяч 5G-смартфонов. Это пока составляет лишь 1% от продаж всех устройств на рынке в штуках. Однако рост всё равно значительный.
Сейчас, как пишет «Коммерсант», на российском рынке доступно более 30 моделей 5G-смартфонов. Дальнейший рост спроса на подобные устройства ожидают в скором времени за счёт выхода новых iPhone 12.
Важно то, что в России нет коммерческих сетей пятого поколения. И когда они появятся, неизвестно. Операторы связи не имеют доступа к нужному диапазону частот 3,4–3,8 ГГц. Ещё одна загвоздка в том, что Совбез хочет использовать для 5G только отечественное оборудование.