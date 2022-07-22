Россияне продолжили скупать подержанные смартфоны

Один из источников «Коммерсанта» сообщил, что в последнее время продажи таких устройств растут на 50% в штуках ежемесячно. Дело в том, что новых устройств просто не хватает.

В основном среди б/у смартфонов покупают аппараты Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei. Предпочтение отдают флагманским моделям разных лет. В «М.Видео-Эльдорадо» считают, что подержанные смартфоны «могут стать альтернативой для потребителей и имеют потенциал с учетом устойчивого спроса на известные бренды и технику в разных ценовых диапазонах».