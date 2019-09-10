Россияне рассказали, какими именами назовут свои смартфоны

Опрос проводился среди 1200 жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других городов. Выяснилось, что 82% респондентов даже не пытаются сэкономить мобильный трафик, пользуясь интернетом сколько им надо. Треть опрошенных сталкивалась с ситуацией, когда «интернет на телефоне закончился» в последний раз более полугода назад. 65% москвичей используют мобильный трафик даже дома.

Согласно пресс-релизу компании, самыми популярными приложениями у россиян оказались банковские, мессенджеры, карты, соцсети и такси. Каждый четвёртый опрошенный в возрасте от 18 до 40 лет совершает банковские переводы со смартфона каждый день.

Абонентов «Билайн» также спросили, каким именем они назвали бы свой смартфон. 15% ответили, что обращались бы к нему просто как «друг». А 80% заявили, что дали бы ему какое-нибудь мужское или женское имя.