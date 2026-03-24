Россияне скупают по полмиллиона новых смартфонов каждую неделю

Лидером по продажам остается Xiaomi — на него приходится около 27% рынка. На втором месте Samsung с долей 21%. Далее идут бренды Transsion (Tecno, Infinix и Itel) с 14%, Realme — 12%, Honor — 8% и Huawei — 5%.

В список лидеров по отдельным моделям входят Galaxy S25 Ultra, Galaxy A56 5G, Galaxy A16, Galaxy A55 5G и Galaxy S24 Ultra. Также востребованы Redmi 13, POCO M6 и Xiaomi 14T.

Покупатели выбирают модели от 6 тысяч до 120 тысяч рублей. По словам представителя RuStore Ильи Ульянова, всего в стране уже активировано около 150 миллионов устройств с их магазином приложений.