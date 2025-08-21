Россияне стали чаще обменивать старые смартфоны ради скидки на новые

Аналитики компании объясняют рост тем, что скидки на новые устройства стали больше — в среднем до 20 тысяч рублей, что на четверть выше, чем годом ранее.

Чаще всего россияне по Trade-in выбирают смартфоны Samsung — на них приходится 81% покупок. На втором месте Apple (9%), на третьем Xiaomi (5%). Самым популярным устройством стала модель Samsung Galaxy S25 Ultra: её доля среди всех покупок достигла 35%. Средняя сумма покупки выросла почти вдвое и составила 55,5 тыс. рублей.

Среди сдаваемых телефонов лидируют также Samsung (43% от всех устройств), затем Xiaomi (22%) и Apple (14%).

Наибольшая активность клиентов отмечена в регионах. Больше всего сделки выросли в Сибирском федеральном округе — более чем в 10 раз за год. Также сильно увеличились продажи на Дальнем Востоке (+611%), в Приволжье (+339%) и на Урале (+228%).