Россияне стали чаще оформлять страховки на китайские смартфоны

Теперь же количество полисов на китайские смартфоны увеличилось в два раза, обогнав марки Apple и Samsung. Страховка покрывает случаи механической и/или гарантийной поломки уже после окончания гарантии, повреждения электротоком, водой, противоправных действий третьих лиц.

По статистике «АльфаСтрахования», к концу 2022 года почти 75% всех полисов приходились на смартфоны Xiaomi, Poco, Realme, Tecno, Huawei. Количество полисов для Apple и Samsung упало до 12% от общего числа. Продажи «китайцев» в целом существенно выросли.

Чаще всего люди обращались в «АльфаСтрахование» из-за разбитого экрана и повреждения водой.