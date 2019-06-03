Россияне стали чаще сдавать в ремонт смартфоны китайских производителей

Доля китайских брендов, включая Xiaomi и Huawei, выросла с 17% до 27% за год. Так, среди смартфонов-китайцев чаще всего москвичи сдают в ремонт Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X. Тем не менее, 33% от всех телефонов, сдаваемых в ремонт, по-прежнему составляют iPhone (33%). Чаще всего ломаются iPhone 6, 5S, 5 и 6S. Не менее часто у ремонтников оказываются и устройства от Samsung, в частности модели A5, S3 и A3.

Как рассказал представитель агрегатора сервисов электроники «Чудо техники», компании, которая составила отчёт о ремонте смартфонов за апрель 2019 года, горожане ремонтируют преимущественно телефоны, выпущенные пять-семь лет назад. Они, видимо, и являются самыми распространёнными.