Россияне стали экономить на смартфонах

По данным специалистов, в этом году количество запросов по дешёвым смартфонам выросло на 133%. Вырос спрос на «мощные бюджетные смартфоны» (на 195%). Также россияне продемонстрировали повышенное внимание к серому рынку электроники. Аналитики считают, что это говорит о желании покупателей сэкономить.

Одновременно с этим вырос спрос и на премиум-сегмент смартфонов (на 133%), цена которых начинается от 80 тысяч рублей. «Такая тенденция может быть связана с тревожными прогнозами ритейлеров о дальнейшем росте цен на и без того дорогую электронику, что связано с мировым дефицитом комплектующих для устройств», — предположила генеральный директор Price.ru.

Помимо этого, россияне стали чаще интересоваться 5G-смартфонами.