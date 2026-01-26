Россияне стали на 30% чаще покупать складные смартфоны

В 2020 году в России было продано всего 11 тысяч таких устройств. Уже в 2021 году интерес к ним резко вырос: продажи увеличились более чем в пять раз.

В 2022 году рынок временно сократился, однако даже тогда объёмы продаж оставались значительно выше, чем в первые годы. Начиная с 2023 года сегмент снова перешёл к росту и стабилизировался.

Одной из главных причин роста стало расширение ассортимента — появились как дорогие флагманы, так и более доступные варианты.