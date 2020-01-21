Россияне стали охотнее покупать б/у смартфоны

Вторичный рынок смартфонов в стране вырос на 8% в штуках (до 7 млн аппаратов) и на 17% в деньгах (до 35 млрд рублей). Таковы итоги 2019 года от компании SmartPrice, которая продаёт восстановленную электронику. Forward Leasing сообщают о примерно таком же количестве проданных подержанных телефонов.

Что касается рынка новых смартфон, то он за прошлый год вырос всего на 1,5% в штуках (30 млн аппаратов) и на 7% в деньгах (495 млрд рублей). То есть вторичный рынок по темпам роста его опередил.

Эксперты считают, что развитие первичного рынка могут обеспечить программы trade-in, в рамках которых магазины принимают у пользователей старые устройства в обмен на скидку на новые. Однако данная система способна положительно повлиять и на сегмент подержанных смартфонов.