Телефоны
Сегодня 19:40
Россияне стали покупать больше смартфонов Samsung, чем Huawei
Но в онлайн-продажах картина другая
Аналитическая компания Counterpoint Research поделилась статистикой продаж смартфонов в России в третьем квартале 2020 года. Как оказалось, россияне стали покупать больше устройств Samsung, чем Huawei.
Samsung занимает первое место по общим продажам смартфонов. Доля онлайн-продаж составляет 34%. Поставки компании выросли на 5% за год.
При этом, если говорить исключительно об онлайн-продажах, Samsung опускается на третье место, уступая Huawei и Xiaomi. Доля Huawei среди всего объёма реализованных в интернете смартфонов в России составляет 27,8%. У Xiaomi — 27%, а у Samsung — 26,3%.
Что касается самых продаваемых в онлайне моделей, то пять из топ-10 — это смартфоны Xiaomi или Redmi.