Россияне стали покупать больше смартфонов Samsung, чем Huawei

Samsung занимает первое место по общим продажам смартфонов. Доля онлайн-продаж составляет 34%. Поставки компании выросли на 5% за год.

При этом, если говорить исключительно об онлайн-продажах, Samsung опускается на третье место, уступая Huawei и Xiaomi. Доля Huawei среди всего объёма реализованных в интернете смартфонов в России составляет 27,8%. У Xiaomi — 27%, а у Samsung — 26,3%.