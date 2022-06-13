Россияне стали покупать ещё больше китайских и корейских смартфонов

Банк выяснил, что доля кассовых чеков, где встречаются мобильные телефоны китайских и корейских производителей от общего числа покупок смартфонов составила 88%. В аналогичный период 2021 года показатель составлял 73%.

А вот доля американских и европейских смартфонов за март-май 2022 года снизилась с 27% до 12%. Также «Русский стандарт» рассказал, что в апреле средний чек составил 32 661 тысячи рублей, в марте — 22 819 тысячи рублей, а в мае — 12 989 тысяч рублей.