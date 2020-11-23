Россияне стали реже менять смартфоны

Как пишет «РИА Новости», в 2020 году срок использования смартфонов вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. В среднем россияне теперь ходят с одним и тем же гаджетом 39 месяцев. В 2019 году этот срок составлял 33 месяца, в 2018 — 30 месяцев, а в 2017 — 28 месяцев.

По данным компании МТС, растёт и число пользователей, не меняющих устройства, более трёх лет. Как следствие, уменьшается количество людей, которые покупают новый смартфон каждый год. В 2020 году таких абонентов у МТС было 13%. Впрочем, если рассматривать только молодых людей, то процент пользователей, ежегодно обновляющих свои устройства, почти не изменился.

Эксперты считают, что тенденция изменится, когда запустят коммерческие сети 5G.