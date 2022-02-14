Россияне стали реже покупать смартфоны Xiaomi

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на ритейлеров, продажи бренда Xiaomi без учёта его суббренда Poco снизились с 24,4% до 18,9%. В компании эту новость комментировать не стали.

По итогам января первое место по продажам в штуках заняла Samsung, сместив Xiaomi на второе. В МТС заявили, что на фоне снижения продаж китайской компании рост показали Samsung и Realme. Эти компании смогли удачно перестроить линейки недорогих смартфонов, где раньше лидировал Xiaomi.

Эксперты считают, что на падение доли компании мог повлиять рост средней цены за счёт выпуска дорогих смартфонов и отсутствия большого количества акций. Некоторые специалисты также указывают на нехватку товара в январе: возможно, бренд перераспределил продукцию в пользу других стран вместо России.