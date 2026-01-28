Россияне стали в 1,5 раза чаще покупать пауэрбанки на… 60 000 мАч

Также вырос интерес к моделям на 30 000 мАч (+51%) и 40 000 мАч (+34%). При этом самыми популярными остаются “универсальные” на 10 000 мАч — на них пришлось 42% всех продаж.

Эксперты отмечают, что отношение к пауэрбанкам изменилось. Если раньше их покупали «на всякий случай», то теперь это “полноценные устройства” для работы в дороге и путешествий.

По словам представителя МегаФона Вадима Зимина, особенно высоким спросом в 2025 году пользовались пауэрбанки под брендом Stellarway — они заняли 76% продаж в этой категории.

Продажи традиционно росли в сезон отпусков, а пик пришёлся на май и лето.