Россияне стали в 1,5 раза чаще покупать пауэрбанки на… 60 000 мАч

Опубликовано 28 января 2026, 20:141 мин.
Россияне стали в 1,5 раза чаще покупать пауэрбанки на… 60 000 мАчДля смартфонов и ноутбуков
В России заметно вырос спрос на внешние аккумуляторы большой ёмкости. По итогам 2025 года продажи пауэрбанков на 60 000 мАч в розничной сети МегаФона и Yota увеличились на 52%.
Также вырос интерес к моделям на 30 000 мАч (+51%) и 40 000 мАч (+34%). При этом самыми популярными остаются “универсальные” на 10 000 мАч — на них пришлось 42% всех продаж.
Эксперты отмечают, что отношение к пауэрбанкам изменилось. Если раньше их покупали «на всякий случай», то теперь это “полноценные устройства” для работы в дороге и путешествий.
По словам представителя МегаФона Вадима Зимина, особенно высоким спросом в 2025 году пользовались пауэрбанки под брендом Stellarway — они заняли 76% продаж в этой категории.
Продажи традиционно росли в сезон отпусков, а пик пришёлся на май и лето.